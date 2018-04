A tendência nova no campo de equipamentos de fitness é representado pelas vibrações, mais especificamente, o equipamento que eles têm incorporado vibração projetado para trabalhar todo o corpo ao mesmo tempo. Parece bem divertido até agora, mas vamos ver se você realmente pode magro e tom a longo prazo.

No mercado têm aparecido ao longo do tempo vários aparelhos de massagem que trabalharam no princípio de vibração, mas que poderia ser usada para trabalhar na rand em determinadas áreas do corpo, e que eles estavam mais no propósito de relaxamento muscular do que para a perda de peso e tonificação. É curioso como funciona essas vibrações no equipamento de fitness e de que intestitate ter, porque, caso contrário, você pode acabar com musculares, febre muito intenso.

Como funciona, na verdade, as vibrações?

Esta tecnologia vibrações foi construído por um técnico da seleção olímpica para o holandês, que pensou que nós podemos fazer a nossa rotina de exercícios na academia ou em casa, mas, ao mesmo tempo, temos em nós um dispositivo para transmitir as vibrações por todo o corpo. E isso requer um grande esforço, de modo que você pode manter na posição vertical quando você faz o movimento, e as vibrações que possam melhorar este aspecto, para melhores resultados e mais rapidamente. Uma plataforma deste tipo em que você se senta, ele iria vibrar 25 a 50 vezes por segundo, o que significa que os músculos respondem imediatamente aos impulsos.

Eu tenho que mencionar que as vibrações não são só usar quando você puxar o disco rígido pesos na academia, mas você ainda pode fazer exercícios simples de cardio em casa. Com a ajuda de uma plataforma em que você se senta ou se você sabe que determinado equipamento vibradores, você vai obter os mesmos bons resultados. Eu disse anteriormente que os músculos seria muito bem-vindas durante esses exercícios, mas a parte boa é que quando você se sentir muscular, febre intensa, você pode ajustar a qualquer momento a intensidade das vibrações como a beneficiar de uma massagem relaxante. Aqui, agora, é mais fácil recuperar-se rapidamente.

Quais são os benefícios de exercícios físicos com a ajuda de vibração?

Nas linhas anteriores eu disse que os músculos vão ser duas vezes perguntar, o que é uma boa tonificação e o emagrecimento fácil. Não se esqueça de que a massa muscular com a forma como é superior irá queimar-se mais facilmente as gorduras e calorias não vai apresentar tão facilmente. Além disso, se um dia você não se sentir como o exercício físico, ou você se sente muito cansado, você sempre pode recorrer a algumas vibrações fácil apenas para pedir um pouco de músculos para evitar a flacidez. É um tanto desagradável aparência e mole e não quer. Além de tudo isso, existem outros benefícios, a saber:

Acelera o metabolismo

A perda de peso é de longo prazo e isso é porque os seus músculos irão queimar gordura mesmo se você perdeu alguns treinos

O movimento não vai ser uma tarefa para você, pelo contrário, tudo vai parecer uma diversão

A gordura derretida será de até camadas mais profundas

As mulheres vão ser mais felizes, porque eles querem que você sob controle a aparência da celulite

Aumentar a resistência física

Plataformas com vibrações ou pequenos objetos com as vibrações – o que escolher?

A escolha deve ser muito fácil, e é porque ele é fácil de entender que certos objetos de vibração para a prática de ioga e outros exercícios fáceis destinam-se a ajudá-lo a trabalhar apenas algumas partes do corpo, quando uma plataforma com as vibrações que você se sentar e executar determinados exercícios ou levantar pesos você treinar o corpo inteiro, o que é desejável, porque ele vai fracos de forma rápida e uniforme. Se você realmente tem de ter e pequenos itens ao redor da casa, por exemplo, você pode usá-los para colocar para fora de uma determinada área do corpo que você adora.

Pode até ser fraca, com a ajuda de vibração?

Esta é a pergunta na boca de todos, e a minha resposta é SIM, mas não espere que a tecnologia de vibração para executar a rotina de exercícios em seu lugar. Tudo está relacionado, e as vibrações ajudar você a ter uma massa muscular mais substancial e a resistência física maior. Ele depende de você para execução correta do programa de treino.

É muito interessante que esse método de emagrecimento com a ajuda de vibração e isto porque, embora seja algo novo apareceu, de alguma forma, faz sentido por que ele funciona e isso porque, como qualquer músculo de estimulação não tem o que de ruim para o fazer. Com a forma como os músculos são estimulados a mais, melhor e para que você certifique-se de que você não lidar com os músculos. Sabemos quantas exercício deve ser feito para aumentar o efeito. Agora as coisas parecem mais simples.

Você vai querer em o caminho seguro para relaxar os seus músculos e articulações, após este tipo de exercícios, assim você pode chamar com ingredere em banhos com o sal do mar. Não importa o quão grande seria a dor muscular, você será capaz de livrar-se da tensão, mas você irá notar e outros benefícios.

Eu poderia interesse neste tipo de exercício?

Fonte: greatist.com,